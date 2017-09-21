"Кредит Януковича": Україна заплатила РФ мільйон фунтів судових витрат

Україна відшкодувала частину судових витрат, понесених російською стороною в суперечці за так званий "кредит Януковича".

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну РФ.

"Мінфін РФ інформує, що компанія The Law Debenture Corporation PLC, що представляє в якості довірителя інтереси Росії як єдиного власника облігацій України номіналом 3 млрд доларів, підтвердила надходження від України платежу в сумі 1,16 млн фунтів стерлінгів", - йдеться в повідомленні.

"Таким чином, Україна виконала постанову Високого Суду Лондона про компенсацію Україною частини судових витрат, понесених російською стороною", - заявили в прес-службі.

Як відомо, 29 березня 2017 року Високий Суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і виплатити відсотки, але дозволив Україні подати апеляцію і призупинив своє рішення.

Ще у грудні 2013 року президент Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту в сумі 15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

У жовтні 2015 року, після переговорів, власники 13 з 14 випусків єврооблігацій України на загальну суму 14,36 млрд доларів і 600 млн євро погодилися на їх реструктуризацію.

Україна не отримала згоди від Росії щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів з терміном погашення 20 грудня 2015 року.

У грудні 2015 року Кабінет міністрів ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи зі свого захисту в рамках цього судового процесу.

Економічна правда