Ціни на нафту знижуються після різкого зростання напередодні

Ціни на нафту слабо знижуються в четвер після суттєвого стрибка за підсумками попередньої сесії.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:30 у четвер опустилася на 0,12 долара (0,21%) - до 56,17 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії ці контракти подорожчали на 1,15 долара (2,09%) - до 56,29 долара за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на листопад на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на 0,03 долара (0,06%) - до 50,66 долара за барель.

Напередодні вартість цих контрактів зросла на 0,79 долара (1,58%) - до 50,69 долара за барель.

Трейдери чекають коментарів від представників нафтовидобувних країн щодо можливості подальшого обмеження видобутку нафти.

У п'ятницю у Відні пройде міністерська зустріч ОПЕК+, в ході якої буде обговорюватися хід виконання чинної угоди про скорочення видобутку.