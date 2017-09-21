Google купила частину бізнесу HTC за 1,1 мільярда доларів
Компанії Google і HTC підписали договір про співпрацю.
Про це пише Ain.ua.
Угода, в рамках якої частина співробітників HTC перейде на роботу в Google, оцінюється в 1,1 млрд доларів: американський технологічний гігант виплатить гроші готівкою.
HTC вже давно працює разом з Google над створенням смартфонів Nexus і Pixel. Фактично, Google перекупила цю команду, яка тепер на постійній основі працюватиме над створенням продуктів для американської корпорації.
Для Google це важливо з огляду на нову стратегію, в рамках якої компанія хоче повністю контролювати не тільки створення софту, але і заліза, пише TechCrunch.
Весь бізнес HTC залишається при ній. Компанія і далі продовжить створювати смартфони під брендом HTC, а також буде працювати над своїм шоломом віртуальної реальності Vive.
В рамках угоди HTC також передала Google право на використання своїх патентів, але це не ексклюзивний договір. Для тайванської компанії угода також необхідна в зв'язку з фінансовими проблемами: вони виникли через слабкі продажі смартфонів.
Google не в перший раз купує чужий мобільний бізнес: раніше вона придбала Motorola Mobility.
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