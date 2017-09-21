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Google купила частину бізнесу HTC за 1,1 мільярда доларів

Четвер, 21 вересня 2017, 09:11

Компанії Google і HTC підписали договір про співпрацю.

Про це пише Ain.ua.

Угода, в рамках якої частина співробітників HTC перейде на роботу в Google, оцінюється в 1,1 млрд доларів: американський технологічний гігант виплатить гроші готівкою.

HTC вже давно працює разом з Google над створенням смартфонів Nexus і Pixel. Фактично, Google перекупила цю команду, яка тепер на постійній основі працюватиме над створенням продуктів для американської корпорації.

Для Google це важливо з огляду на нову стратегію, в рамках якої компанія хоче повністю контролювати не тільки створення софту, але і заліза, пише TechCrunch.

Весь бізнес HTC залишається при ній. Компанія і далі продовжить створювати смартфони під брендом HTC, а також буде працювати над своїм шоломом віртуальної реальності Vive.

В рамках угоди HTC також передала Google право на використання своїх патентів, але це не ексклюзивний договір. Для тайванської компанії угода також необхідна в зв'язку з фінансовими проблемами: вони виникли через слабкі продажі смартфонів.

Google не в перший раз купує чужий мобільний бізнес: раніше вона придбала Motorola Mobility.

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