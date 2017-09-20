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Нацбанк знизив офіційний курс гривні

Середа, 20 вересня 2017, 20:43

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 вересня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,18 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,44 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5054 гривні.

Нагадаємо, 20 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,16-26,19 гривні за долар.

Економічна правда

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