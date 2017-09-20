Порошенко заявляє про відновлення економіки України

З'явилися підстави говорити про відновлення економіки України.

Про це заявив президент України Петро Порошенко на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в четвер у Нью-Йорку, передає "Інтерфакс-Україна".

"Півтора роки тому економічна ситуація в Україні була настільки складною, що ми могли лише мріяти про макроекономічну стабілізацію. Тепер у нас є всі підстави заявити про економічне відновлення", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Україна повністю імплементує порядок денний сталого розвитку 2030.

За словами президента, у України серед ключових пріоритетів порядку денного ООН в галузі розвитку 2030 - забезпечення стабільних енергопостачань, забезпечення продовольчої безпеки, сприяння розвитку інновацій і стабільної інфраструктури, а також запровадження ефективної системи здоров'я, доступної освіти і гідної праці.

"Я впевнений, що жодна країна не в змозі самостійно досягти сталого розвитку без стійкого миру і безпеки, тому зміцнення миру і сприяння зміцненню безпеки повинно стати рішучою і об'єднуючою силою наших спільних зусиль щодо досягнення Цілей сталого розвитку", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, зростання валового внутрішнього продукту в січні-червні 2017 року становило 2,5%.

Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує зростання валового внутрішнього продукту в 2017 році на рівні 2%.