В "Центренерго" придумали "схему", як заробити на американському вугіллі

Енергогенеруюча компанія "Центренерго" платить "подвійну" ціну за транспортно-експедиційне обслуговування американського вугілля компаніям, які на ринку пов'язують із "вугільним смотрящим" Віталієм Кропачевим.

Про це свідчать дані в системі ProZorro.

Зокрема, за даними системи, у червні цього року, відбувся тендер на транспортно-експедиційне обслуговування 700 тис тонн імпортного вугілля в українських портах Чорного моря.

Замовником тендеру виступало ПАТ "Центренерго", а переможцем стала компанія ТОВ "Екскомсервіс". Ціна угоди становила 156,73 млн грн, що у перерахунку становить близько 8,5 дол за тонну.

За даними опитаних ЕП учасників ринку, відповідна ціна майже удвічі перевищує ринкові тарифи. Так, за даними інших експедиторських компаній, середня ціна на послуги з обробки вантажів у портах становить 4,2 – 5 дол за тонну.

Таким чином, уклавши угоду з ТОВ "Екскомсервіс", держава переплачує по 3,5 –4,2 дол на кожну тонну вугілля.

Компанія-новачок і раніше вигравала тендери на обслуговування досить великих об'ємів вугілля, кожен раз виставляючи ціну вдвічі вищою за середню.

Свій перший тендер компанія "Екскомсервіс" виграла у "Центренерго" на транспортно-експедиційне обслуговування імпортного вугілля ще у травні 2016 року, обійшовши своїх конкурентів лише на 1%. Тоді супровід вантажу коштував 284 грн за тонну, тобто 11,24 дол за тонну.

Після цього у серпні 2016 року "Екскомсервіс" уклала ще один договір з "Центренерго" на обслуговування 640 тис тонн імпортованого вугілля за ціною 143,04 млн грн, що на той час відповідало 8,7 дол за тонну.

Сама компанія "Екскомсервіс" з 2011 року належить Богдану Штонді з Вінниччини. Раніше засновниками компанії були Геннадій Пнюшков і Світлана Шамраєва. Штонда раніше працював у ТОВ "Укрзернотранс-К", співвласником якого був народний депутат Руслан Сольвар.

Також Штонда володіє ТОВ "Жадьківський лабрадорит".

Проте декілька співрозмовників, які займаються експедиторськими послугами, і джерело в Мінінфраструктури підтвердили ЕП, що наразі компанію "Екскомсервіс" використовує вугільний бізнесмен Віталій Кропачев, який є креатурою Ігоря Кононенка.

Кропачев – колишній депутат Донецької облради, бізнесмен з Торезу, який володіє великими вугільними логістичними компаніями. До його власності перейшли три вугільноперероблювальні фабрики Олександра Януковича - "Україна", "Комсомольська" та "Росія", а у грудні 2016 Кропачев збирався придбати ПАТ "Львівська вугільна компанія" та збагачувальну фабрику "Червоноградська".

В донецькому регіоні Кропачев відомий як засновник добровольчих батальйонів "Україна" - згодом "Шахтерськ" та "Торнадо".

Економічна правда надіслала Кропачеву запит з відповідними питаннями, проте відповіді ще не отримала.

Раніше ЕП писала, що угода між "Центренерго" та "XCoal" на купівлю вугілля по 113 доларів суттєво перевищує ціну, за якою здійснюють імпорт інші компанії.

Наприклад, Енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова закуповує вугілля зі свого шахтоуправління "Обухівська" у Росії за ціною 95 доларів за тонну з урахуванням доставки на ТЕС України.

При цьому вартість імпортного вугілля з Південно-Африканської Республіки для ДТЕК становила близько 100 доларів за тонну.

Зазначається, що 113 доларів - ціна першої партії, вона не є фіксованою і може змінюватись.

Яніна Корнієнко, ЕП