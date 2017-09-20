СБУ заблокувала призначення нового голови "Укртрансгазу" - Коболєв

Служба безпеки України заблокувала призначення головою ПАТ "Укртрансгаз" Павела Юзефа Станчака.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на прес-конференції.

"Провівши конкурс разом із наглядовою радою, яка, на жаль, уже майже в повному складі звільнилася, ми обрали, на наш погляд, дуже вдалу людину для того, щоб очолити "Укртрансгаз" у цей період. Людину, яка працювала в PGNiG, особисто виділяла оператора ГТС GAZ-System... Наразі призначення заблокувала СБУ, яка не прибирає таємний гриф з "Укртрансгазу", - сказав він.

Коболєв додав, що в таких умовах призначати Станчака не можна, оскільки це не дозволить йому повноцінно керувати компанією.

"Ми не готові йти на створення "сірих зон", як це було за часів роботи Войцеха Балчуна в "Укрзалізниці", - резюмував він.

"Укртрансгаз", 100% якого належать НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб м.

Раніше ЕП повідомляла, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв запропонував Станчака на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз".

Павел Станчак - виходець з польської державної нафтогазової компанії PGNiG.

Працював на керівних посадах у її структурному підрозділі PGNiG Technologie S.A. (польський аналог "Укргазенергосервісу" - структурної одиниці "Укртрансгазу", яка здійснює ремонти та будівництво енергетичної інфраструктури).

Як повідомляла ЕП, два місяці тому на посаду президента ПАТ "Укртрансгаз" Андрієм Коболєвим була запропонована кандидатура Віллема Коппулса, але наглядова рада НАК відмовилася її затвердити.

Економічна правда