Окупанти продадуть завод шампанських вин в Криму

Призначена Росією влада анексованого Криму виставить на продаж 100% акцій заводу шампанських вин "Новий світ".

Про це повідомила так звана "міністр майнових і земельних відносин" півострова Анна Анохіна, передає ТАСС.

За словами чиновниці, актив попередньо оцінений в 1,4 млрд рублів (близько 24 млн доларів).

"Радою міністрів" Республіки Крим схвалено включення даного об'єкта (заводу "Новий світ", - ред) - продаж 100% акцій - в план приватизації. Пропонується ... використовувати спосіб приватизації - продаж майна на конкурсі", - сказала Анохіна.

Планується, що умовами конкурсу буде передбачено зобов'язання інвестора зробити модернізацію виробництва на суму не менше 700 млн рублів, що дозволить збільшити обсяг виробництва до 3 млн пляшок на рік.

В даний час потужність виробництва - 1 млн пляшок шампанських і 600 тис. пляшок ігристих вин на рік.

Як повідомлялося, в квітні голова правління ПАТ "Совфрахт", одного з найбільших транспортно-логістичних холдингів в Росії, Дмитро Пурим заявив про намір претендувати на покупку захопленого окупаційною владою кримського заводу шампанських вин "Новий світ".

Нагадаємо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.