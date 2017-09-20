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У Британії визнали потребу пом'якшити візовий режим для українців

Середа, 20 вересня 2017, 11:20

Державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

За підсумками візиту до Києва британський дипломат, зокрема, розповів, що дізнався про проблеми з видачею віз для громадян України.

"Погоджуся, що візовий режим, який зараз діє, незадовільний. Чудово розумію, що декого в Україні нинішній стан дуже засмучує...

Я почув про конкретні випадки, коли люди платили за швидку візу, але не отримували її у швидкі терміни. Я чув, наскільки люди незадоволені візовими зборами. І я розумію, що особливо гострим це відчуття стало зараз, коли Україна отримала візову лібералізацію з країнами Шенгену, і Британія на цьому тлі має не дуже добрий вигляд", - заявив він.

Британський міністр повідомив, що питання пом’якшення візової політики буде обговорюватися в уряді.

"Можу запевнити: я почув цей дуже чіткий і голосний сигнал. І також можу запевнити, що я обговорюватиму це на найвищому рівні, щойно повернуся з України".

Він не став прогнозувати терміни та суть імовірного пом’якшення, посилаючись на те, що дане питання перебуває в компетенції британського МВС (Home office).

Водночас Дункан заперечив можливість відкриття британського візового офісу в Україні – як відомо, зараз усі паспорти українців, що подаються на британську візу, надсилаються на опрацювання до Варшави. "На даний момент у нас немає планів створювати такий центр в Україні та для українців", - заявив він.

Повний текст інтерв’ю читайте в публікації "МЗС Британії: Діючий візовий режим для українців незадовільний, я отримав чіткий і голосний сигнал".

Європейська правда

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