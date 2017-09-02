В «Укрзалізниці» закінчується паливо

Запасів палива у ПАТ "Укрзалізниця" вистачить тільки до 10 вересня.

Про це повідомив голова ради громадської організації "Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури" Володимир Наумов, повідомляє Enkorr.

Наумов також припустив, що в зв'язку з дефіцитом палива ПАТ "Укрзалізниця" буде змушене брати ресурс в борг у трейдерів.

Відзначимо, найближча закупівля ДП для залізниці відбудеться тільки в кінці жовтня. Після скасування "формульного тендеру" філія "Центр забезпечення виробництва" оголосила 15 тендерів на закупівлю 150 тис. тонн ДП за старою процедурою.

Перші вісім аукціонів (на 80 тис. тонн ДП) призначені на 24 жовтня.

Як повідомлялося, нестача дизпалива на залізниці в першу чергу пов'язана з провалом "формульного тендеру" на закупівлю 90 тис. тонн дизельного палива, який був запланований на 2 вересня.

Причиною став саботаж переходу на формульне ціноутворення при закупівлі палива з боку менеджменту ЦОП на чолі з Віталієм Цвигуном.

Тендер мав відбутися ще на початку року, однак, за фактом вийшов на фінішну пряму лише в серпні і був оскаржений трейдерами в АМКУ.

На думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, протидія введенню формульного підходу пов'язана з небажанням менеджменту ЦОП втрачати механізми впливу на постачальників дизпалива з метою корупційного тиску.

Експерти також відзначають, що відсутність ДП і вагонів на "Укрзалізниці" посилює кризу, яка виникла на ринку скрапленого газу.

"У своєму саботажі Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" догрався до того, що за 8 місяців цього року так і не зміг провести перший "формульний" тендер на закупівлю дизеля. А час іде, сезон в розпалі, запаси тануть. Якщо чесно, я взагалі не розумію, на чому вони ще їздять", - зазначав Куюн на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, навіть якщо газ приїхав з-за кордону, розвести паливо по базах або вивезти з порту вкрай складно: немає локомотивів, а якщо є - у них немає палива.

"Укрзалізниця" є найбільшим споживачем ДП в Україні.

Річна потреба становить 300-350 тис. тонн. Протягом останніх двох років компанія намагається змінити систему закупівель, з квітня вона перейшла на закупівлі через систему ProZorro.

Це дозволило знизити закупівельні ціни до ринкових, однак недосконалість тендерної документації дозволяє учасникам тендерів постійно блокувати торги.