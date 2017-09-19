Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню
Вівторок, 19 вересня 2017, 20:14
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 вересня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,12 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,27 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,4969 гривні.
Нагадаємо, 18 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,13-26,15 гривні за долар.
Економічна правда
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