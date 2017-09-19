Ціни на бензин і дизпаливо на АЗС продовжили зростання

З 18 по 19 вересня роздрібні ціни на дизельне паливо і бензини продовжили зростання.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи" А-95".

Зокрема, середня вартість бензинів марки А-92 і А-95 зросла на 8 копійок за літр - до 24,45 грн/л і до 25,20 грн/л відповідно.

Бензин А-95+ подорожчав на 9 копійок за літр - до 26,33 грн/л.

Вартість дизпалива, станом на 19 вересня, становила 22,54 грн/л (+9 коп/л).

Зокрема, в мережі SOCAR всі види палива подорожчали на 50 копійок за літр: бензин А-92 - до 26,49 грн/л; А-95 - до 27,49 грн/л, А-95+ - до 28,49 грн/л; дизпаливо - до 24,45 грн/л.

На 50 коп/л подорожчали всі види бензинів в мережі ОККО. WOG підвищив вартість дизпалива також на 50 коп/л.

Крім того, такі мережі як Shell, UPG, "Автотранс", "Паралель", "Надія" і "Татнефть" підвищили ціни на паливо на 1-40 коп/л.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на залізничні партії дизельного палива зросли на 110 грн/т - до 23 330 грн/т. Середня ціна тонни бензину марки А-95 в крупному опті 7 вересня зросла на 40 грн/т - до 30 870 грн/т, а бензин марки А-92 подорожчав на 420 грн/т - до 29 450 грн/т.

Як повідомлялося, на думку експертів, збільшення вартості дизельного палива і бензину є корекцією цін, і обумовлено зростанням курсу долара.