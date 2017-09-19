ДФС перевірить аеропорт і 14 компаній у справі Приватбанку

Печерський райсуд Києва призначив податкові перевірки аеропорту "Дніпропетровськ", компанії "Біола" та інших дніпровських компаній у справі розкрадання коштів з Приватбанку.

Відповідні рішення прийняті судом 7 вересня, повідомляють "Українські Новини".

Необхідність податкової перевірки низки компаній за 2008-2016 роки з'явилася в рамках розслідування Генпрокуратурою справи про заволодіння упродовж 2008-2016 років коштами Приватбанку в особливо великих розмірах колишніми посадовцями банку.

Податковій перевірці підлягають "Міжнародний аеропорт Дніпропетровськ", "Компанія Біола" (Дніпропетровська область), "Лазурний берег" (Дніпропетровська область).

А також в "Кінан" (Дніпро), "Картсервіс Плюс" (Дніпро), "Енергоальянс" (Дніпро), "Каларі" (Дніпро), "Завод засобів механізації аеропортів" (Дніпро), "Інтерсплав" (Дніпро), "Лансель" (Дніпро), "Катанга" (Дніпро), "Лагіон 1" (Дніпро), "Локаст" (Дніпро), "Летара" (Дніпро), "Лавертон" (Дніпро).

Як відомо, 4 вересня Печерський райсуд Києва заарештував будівлю заводу "Біола" (Дніпро), будівлю в Києві, яку орендує телерадіокомпанія "Студія 1 + 1", а також літак Boeing у справі розкрадання коштів з Приватбанку.

За словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме – доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.