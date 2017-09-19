На Холодницького завели "справу" через екс-міністра екології Злочевського

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження стосовно керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Причиною стало те, що САП на два місяці прострочила подачу позову в Мінекології та Держгеонадр про скасування незаконно отриманих дозволів на користування надрами компанії екс-міністра Миколи Злочевського Burisma.

"Центр протидії корупції поскаржився Комісії на роботу керівника САП, бездіяльність якого допомогла екс-міністру екології Миколі Злочевському зберегти контроль над українськими надрами. Справа в тому, що керівник САП прострочив представлення адміністративного позову в Мінекології та Держгеонадр, чим допоміг вигодоодержувачу приватної газодобувної компанії Burisma Group зберегти контроль над українськими родовищами", - йдеться в повідомленні.

Своїми діями САП дозволив "забетонувати" неправомірне користування українськими природними ресурсами компанії Burisma Group, вважають в ЦПК, і тепер шанси повернути ці родовища державі найближчим часом фактично нульові.

"Відповідно до закону, САП мав 6 місяців, щоб підготувати позов проти Міністерства екології та домогтися повернення надр в державну власність. Втім, його керівник Назар Холодницький не зробив цього вчасно, а звернувся до суду тільки через 8 місяців. Таким чином, шанси повернути ці родовища державі найближчим часом фактично нульові, зате вони і надалі успішно використовуватимуться для збагачення колишнього міністра екології", - розповіла юрист Центру протидії корупції Олена Щербань.

Відповідно до закону, провадження по Холодницькому має тривати два місяці і може бути продовжено до трьох.

Нагадаємо, влітку 2016 року ГПУ порушила кримінальне провадження щодо однієї з компаній Burisma Group за підозрою в ухилянні від сплати податків на 1 млрд гривень.

У холдингу Burisma високі посади посідають, зокрема, син колишнього віце-президента США Хантер Байден і екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський.

Микола Злочевський обіймав посаду міністра екології з 2 липня 2010 року по 20 квітня 2012 року в уряді Миколи Азарова. На початку 2015 року Злочевський був оголошений в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

У вересні 2016 року Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру закрити справу проти Миколи Злочевського та зняти його з розшуку. ГПУ виконала відповідну постанову суду.

У січні 2017 року справу проти Злочевського та його газодобувної компанії закрили.

На початку червня в Монако прошов енергетичний форум, який був організований компанією Burisma. На форум прибув віце-прем’єр Володимир Кістіон, заступник міністра енергетики Наталія Бойко та народний депутат від БПП Ніна Южаніна.

Остання у відповідь на критику про етичність спільних заходів з міністром біглого Віктора Януковича відповіла, що не впізнала Злочевського.