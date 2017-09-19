Нацбанк трохи зміцнив курс гривні

Національний банк трохи зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 вересня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,18 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,28 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5433 гривні.

Економічна правда