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Нацбанк трохи зміцнив курс гривні

Вівторок, 19 вересня 2017, 09:50

Національний банк трохи зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 вересня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,18 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,28 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5433 гривні.

Економічна правда

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