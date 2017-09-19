Нацбанк трохи зміцнив курс гривні
Вівторок, 19 вересня 2017, 09:50
Національний банк трохи зміцнив офіційний курс гривні до долара на 19 вересня на 4 копійки та встановив його на рівні 26,18 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,28 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5433 гривні.
Економічна правда
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