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Мін'юст підписав порядок проведення тендера на 4G

Вівторок, 19 вересня 2017, 09:40

Міністерство юстиції України затвердило порядок проведення тендера на частоти, на яких мобільні оператори зможуть розвивати 4G-зв'язок.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.

"Ми стали на крок ближче до решти світу. Спасибі всім, хто рухає нас в технологічне майбутнє", - зазначив Чернишов.

Як повідомляє Liga.net, в прес-службі Національної комісії з регулювання сфери зв'язку та інформації відзначили, що це рішення поки не набуло чинності, оскільки воно ще не опубліковано.

Нагадаємо, стартова вартість 4G-ліцензій в діапазоні 1 800 МГц становитиме 981,481 тисячі гривень за 1 МГц в одному регіоні.

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Мін'юст 4G
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