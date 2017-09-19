Мін'юст підписав порядок проведення тендера на 4G
Міністерство юстиції України затвердило порядок проведення тендера на частоти, на яких мобільні оператори зможуть розвивати 4G-зв'язок.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент компанії "Київстар" Петро Чернишов.
"Ми стали на крок ближче до решти світу. Спасибі всім, хто рухає нас в технологічне майбутнє", - зазначив Чернишов.
Як повідомляє Liga.net, в прес-службі Національної комісії з регулювання сфери зв'язку та інформації відзначили, що це рішення поки не набуло чинності, оскільки воно ще не опубліковано.
Нагадаємо, стартова вартість 4G-ліцензій в діапазоні 1 800 МГц становитиме 981,481 тисячі гривень за 1 МГц в одному регіоні.
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