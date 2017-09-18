На погашення держборгу у 2018 році виділять 176 мільярдів

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2018 рік прогнозується у розмірі 175,7 мільярда гривень, що на 46,17 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році.

Про це йдеться в проекті закону України "Про державний бюджет України на 2018 рік", який оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

На погашення зовнішнього державного боргу піде 61 701,3 млн грн, або на 30 763,3 млн грн більше плану на 2017 рік, погашення внутрішнього державного боргу – 114 024,2 млн грн, або на 15 403,2 тис. грн більше плану на 2017 рік.

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в обсязі 130 200,3 млн грн, що на 16 932,0 млн грн більше плану на 2017 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу становитиме у 2018 році 79 340,3 млн гривень.

Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю здійснення понадпланових запозичень з метою капіталізації державних банків та надання кредитів ФГВФО та фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2018 рік заплановано в сумі 50 860,1 млн гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням прогнозного офіційного курсу гривні до долару США.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 305 925,8 млн грн, з яких 193 364,4 млн грн – виплати за внутрішнім боргом та 112 561,4 млн грн складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2018 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

- графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2018 рік;

- очікуваних обсягів запозичень до кінця 2017 року, прогнозних обсягів запозичень на 2018 рік для фінансування державного бюджету;

- прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

- прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Економічна правда