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АМКУ оштрафував "lifecell" на 19,5 мільйона гривень за "посекундну" тарифікацію

Понеділок, 18 вересня 2017, 11:55

Антимонопольний комітет оштрафував мобільного оператора "lifecell" на 19,5 мільйона гривень за "посекундну" тарифікацію.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"Щойно Антимонопольним Комітетом прийнято рішення у справі проти відповідача ТОВ "Лайфселл" щодо комунікації умов тарифікації дзвінків (стаття 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"). Відповідач в комунікації зі споживачами вказував, що тарифікація "посекундна". Одночасно з цим, фактична тарифікація відбувається в розмірі повної вартості хвилини за кожну першу секунду кожної хвилини, що почалась", - зазначив Терентьев.

За словами голови АМКУ, на компнаію накладено штраф у розмірі 19,466 млн гривень.

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