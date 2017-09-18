Нацбанк знизив офіційний курс гривні
Понеділок, 18 вересня 2017, 09:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 18 вересня на 9 копійок та встановив його на рівні 26,22 гривні за долар.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,37 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,5558 гривні.
Економічна правда
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