Аеропорт "Дніпро" може знову стати державною власністю

Міжнародний аеропорт "Дніпро" планується повернути у державну або муніципальну власніcть.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у коментарі журналістам у суботу, 16 вересня, передає Укрінформ

"Це класичний приклад того, наскільки монополія вбиває ринок. Аеропорт "Дніпро" в руках компанії групи Коломойського. Замість того, щоб відкрити можливість для польоту всім, вони створили комфортні умови для "Дніпроавіа" і Австрійських авіаліній, який є їх партнером", - зазначив Омелян.

За словами міністра, зараз відбуваються відповідні судові процеси довкола аеропорту "Дніпро".

"І я сподіваюсь, що його буде повернуто в державну або муніципальну власність. І ми поставимо на цьому крапку. Багатомільйонне місто не може залежати від того, що хоче собі якийсь "пан". Це абсурд", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, термінал аеропорту наразі знаходиться у приватній власності, злітно-посадкова смуга - в державній.