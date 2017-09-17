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Процедуру обрання нового голови УЗ перенесли на 20 вересня

Неділя, 17 вересня 2017, 10:05

Номінаційний комітет переніс на 20 вересня визначення термінів початку процедури обрання нового голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі журналістам у суботу, 16 вересня, передає Укрінформ.

"Якби Балчун все це не зірвав спільно зі своїми прихильниками, то до кінця 2016 року в нас вже мало бути впроваджене повністю корпоративне управління Укрзалізниці, призначена наглядова рада. Мали бути призначені нормальні керівники структурних підрозділів, сформована нормальна нова структура вертикально-інтегрованої компанії. Цього всього зроблено не було", - сказав Омелян.

20 вересня, сподіваюсь, що ми знову зустрінемось в рамках Номінаційного комітету, обговоримо питання із запуском процедури обрання нового керівника Укрзалізниці. Наскільки якісно це буде реалізовано та що буде з наглядовою радою – побачимо", - додав він.

Раніше міністр інфраструктури заявляв, що Номінаційний комітет Кабінету міністрів визначить терміни початку процедури обрання нового керівника та членів наглядової ради ПАТ "Українська залізниця" 1 вересня.

Нагадаємо, голова УЗ Войцех Балчун подав у відставку.

Новим тимчасово виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці" призначено першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

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