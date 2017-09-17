Процедуру обрання нового голови УЗ перенесли на 20 вересня

Номінаційний комітет переніс на 20 вересня визначення термінів початку процедури обрання нового голови правління ПАТ "Укрзалізниця".

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі журналістам у суботу, 16 вересня, передає Укрінформ.

"Якби Балчун все це не зірвав спільно зі своїми прихильниками, то до кінця 2016 року в нас вже мало бути впроваджене повністю корпоративне управління Укрзалізниці, призначена наглядова рада. Мали бути призначені нормальні керівники структурних підрозділів, сформована нормальна нова структура вертикально-інтегрованої компанії. Цього всього зроблено не було", - сказав Омелян.



20 вересня, сподіваюсь, що ми знову зустрінемось в рамках Номінаційного комітету, обговоримо питання із запуском процедури обрання нового керівника Укрзалізниці. Наскільки якісно це буде реалізовано та що буде з наглядовою радою – побачимо", - додав він.

Раніше міністр інфраструктури заявляв, що Номінаційний комітет Кабінету міністрів визначить терміни початку процедури обрання нового керівника та членів наглядової ради ПАТ "Українська залізниця" 1 вересня.

Нагадаємо, голова УЗ Войцех Балчун подав у відставку.

Новим тимчасово виконуючим обов’язки голови "Укрзалізниці" призначено першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.