Wizz Air дозволить купувати квитки без вказівки імені пасажира

Угорський лоукост-авіаперевізник Wizz Air ввів нову функцію, що дозволяє купувати квитки на рейс без вказівки імені пасажира.

Про це повідомляє TripMyDream.

Як зазначається, згідно з новими умовами Wizz Air, тепер при бронюванні квитків досить вказати тільки одне ім'я, інших пасажирів можна додати без вказівки їхніх імен.

"Нюанс лише в тому, що за кожного "безіменного" пасажира доведеться додатково заплатити 10 євро. Також в момент бронювання потрібно оплатити повну вартість квитків і суму зборів за всі послуги для пасажирів", - пише видання.

Вказати імена потрібно буде не пізніше, ніж до моменту онлайн-чекіну на рейс. А плату за системою Plus Fare, згідно з якою реєстрація на рейс відбувається в аеропорту, імена попутників потрібно вказати не пізніше, ніж за три години до вильоту - в іншому випадку квитки будуть анульовані.