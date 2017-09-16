"Укрпошта" запустила тестову доставку для інтернет-магазинів
"Укрпошта" оголосила про початок пілотного проекту з оплати доставки посилки одержувачем, який, в першу чергу, спрямований на інтернет-магазини.
Про це повідомляє Ain.ua.
Відзначається, що компанія близько місяця тестувала послугу за участю двох великих українських інтернет-магазинів, зараз в тесті бере участь більше число компаній.
Послугою можуть користуватися ті інтернет-магазини, які уклали договір про співпрацю.
У компанії вважають, що ця послуга дасть інтернет-магазину можливість показати покупцеві "чисту" ціну і зробити відправку товару безпечнішою. За результатами пілотного проекту в компанії планують відкрити доступ до цієї послуги і клієнтам-фізособам.
Нагадаємо, "Нова пошта" запустила послугу отримання зворотного платежу на банківську карту.
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