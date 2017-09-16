Уряд виніс проект бюджету-2018 на розгляд Ради

Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.

Про це свідчать дані його реєстрації на сайті парламенту.

Проект зареєстровано під №7000. Текст поки відсутній.

Нагадаємо, уряд затвердив проект бюджету-2018.

"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.

За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%.

Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.

На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.

З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.

Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.

На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень.