Уряд виніс проект бюджету-2018 на розгляд Ради
Проект закону "Про державний бюджет України на 2018 рік", поданий Кабінетом міністрів, зареєстрували у Верховній раді.
Про це свідчать дані його реєстрації на сайті парламенту.
Проект зареєстровано під №7000. Текст поки відсутній.
Нагадаємо, уряд затвердив проект бюджету-2018.
"Це перший бюджет країни, який перебільшить цифру в 1 трильйон", - заявив Гройсман.
За словами прем'єра, фактичний ріст бюджету за рахунок зростання національної економіки становитиме 15%.
Мінімальна заробітна плата зросте на 16,3% до 3723 гривень.
На соціальні видатки в проекті бюджеті заплановано 122,7 млрд гривень.
З них 55 мільярдів - на субсидії, 57,9 мільярда на пільги малозабезпеченим сім'ям, а 2,7 млрд на закупівлю домогосподарствами твердого палива.
Видатки на оборону Уряд планує також збільшити до 5% ВВП, що становить 164,9 млрд гривень.
На дороги у 2018 році планується виділити 44 мільярди гривень.
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