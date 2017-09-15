Колишньому заступнику голови Укргазбанку повідомили про підозру

Прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишньому заступнику голови правління ВАТ АБ "Укргазбанк" за фактом службового підроблення та службової недбалості, що спричинило збитки на суму понад 155 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Екс-посадовця підозрюють у підписанні завідомо збиткових договорів між банком та комерційними структурами, в результаті чого фінансова установа втратила право на заставне майно, що перебувало у неї в іпотеці, а саме земельні ділянки в центрі столиці.

Розмір завданих збитків, спричинених діями екс-посадовця, підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

За результатами досудового слідства, колишньому заступнику голові правління інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч.1 ст.366 КК України (службова недбалість та службове підроблення).

Слідство у кримінальному провадженні триває.

Економічна правда