Кабмін виділить 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує виділення 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності в 2018 році.
Про це він заявив журналістам під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передають Українські Новини.
"На наступний рік ми плануємо (направити) 800 млн гривень у цей фонд", - сказав Гройсман.
Нагадаємо, у червні Шефчович заявив, що Європейський союз виділить Україні 100 мільйонів євро для Фонду енергоефективності, а Європейська комісія схвалила попереднє рішення про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Фонду.
Європейський Союз запропонував програму підтримки Фонду енергоефективності на 5 років.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.