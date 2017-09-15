Кабмін виділить 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує виділення 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності в 2018 році.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передають Українські Новини.

"На наступний рік ми плануємо (направити) 800 млн гривень у цей фонд", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, у червні Шефчович заявив, що Європейський союз виділить Україні 100 мільйонів євро для Фонду енергоефективності, а Європейська комісія схвалила попереднє рішення про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Фонду.

Європейський Союз запропонував програму підтримки Фонду енергоефективності на 5 років.