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Кабмін виділить 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності

П'ятниця, 15 вересня 2017, 17:15

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозує виділення 800 мільйонів гривень на запуск Фонду енергоефективності в 2018 році.

Про це він заявив журналістам під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передають Українські Новини.

"На наступний рік ми плануємо (направити) 800 млн гривень у цей фонд", - сказав Гройсман.

Нагадаємо, у червні Шефчович заявив, що Європейський союз виділить Україні 100 мільйонів євро для Фонду енергоефективності, а Європейська комісія схвалила попереднє рішення про виділення 50 мільйонів євро на підтримку Фонду.

Європейський Союз запропонував програму підтримки Фонду енергоефективності на 5 років.

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