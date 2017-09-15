В Україні найнижчі в Європі тарифи на електрику - голова НКРЕ

Тарифи на електричну енергію в Україні є найнижчими в Європі.

Про це повідомив у ході засідання Координаційного центру щодо забезпечення введення нового ринку електричної енергії голова Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк, передає УНІАН.

"Тривалий час, протягом 25 років були дуже теплі й батьківські слова про захист споживача. І зараз тарифи на електроенергію в Україні найбільші в Європі", - сказав Вовк.

Він зазначив, що прийнятий Верховною Радою закон "Про ринок електричної енергії" дозволить перейти від планової економіки в енергетиці до ринкової, в результаті чого споживач зможе отримати конкурентну ціну на якісні послуги.

"Ми впевнені, що в результаті буде встановлена справедлива ціна на стабільні якісні послуги", - зазначив Вовк.

Як повідомлялося, 13 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про ринок електричної енергії".

Прийняття закону було одним з обов'язкових умов для виділення Україні третього траншу макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро.