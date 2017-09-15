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Уряд не бачить об’єктивних причин, щоб підвищувати ціну на газ

П'ятниця, 15 вересня 2017, 12:13

Уряд не бачить об’єктивних підстав на підвищення ціни газу для населення, але веде перемовини з МВФ, у ході яких інформує фонд про виконання його вимог Україною.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон у ході першого засідання Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії, повідомляє "Укрінформ".

"На сьогодні немає об’єктивних підстав на підвищення ціни газу для населення", - заявив віце-прем’єр-міністр.

"Ведуться перемовини з МВФ про те, що Україна виконала вимоги МВФ. Зобов’язання, підписані з МВФ, будуть виконані", - сказав Кістіон.

Як повідомлялося, перший заступник глави МВФ Девід Ліптон заявив, що ціни на газ в Україні дуже низькі порівняно з сусідніми країнами.

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