Facebook дозволить тимчасово ховати пости друзів

Соціальна мережа Facebook почала тестувати функцію Snooze - тимчасового приховування постів друзів і спільнот.

Про це пише Meduza з посиланням на Techcrunch.

Журналісти виявили, що приховати оновлення можна на 24 години, тиждень або місяць.

Офіційно про вихід нової функції не оголошували. Поки Snooze працює тільки в США і лише в деськтопній версії. Кнопка знаходиться нижче функції "приховати публікацію".

Зараз можна скасувати підписку на оновлення конкретних користувачів, не видаляючи з друзів, але на постійній основі.

Ще одна функція дозволяє бачити в своїй стрічці більше або, навпаки, менше постів одного друга.