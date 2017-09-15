Facebook дозволить тимчасово ховати пости друзів
Соціальна мережа Facebook почала тестувати функцію Snooze - тимчасового приховування постів друзів і спільнот.
Про це пише Meduza з посиланням на Techcrunch.
Журналісти виявили, що приховати оновлення можна на 24 години, тиждень або місяць.
Офіційно про вихід нової функції не оголошували. Поки Snooze працює тільки в США і лише в деськтопній версії. Кнопка знаходиться нижче функції "приховати публікацію".
Зараз можна скасувати підписку на оновлення конкретних користувачів, не видаляючи з друзів, але на постійній основі.
Ще одна функція дозволяє бачити в своїй стрічці більше або, навпаки, менше постів одного друга.
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