НБУ не очікує сильних коливань курсу гривні цієї осені

Національний банк України очікує помірної волатильності обмінного курсу гривні цієї осені, оскільки традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль на валютному ринку.

Про це повідомив журналістам заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНІАН.

"Ми очікуємо помірної волатильності обмінного курсу гривні. В останні тижні знову почали поширюватися заяви, що курс гривні завжди стрімко девальвує восени, і нібито ця осінь не буде винятком. Ми таке занепокоєння не поділяємо", - сказав Чурій.

Він зазначив, що валютний ринок України дійсно був схильний до сезонності, однак застосування плаваючого курсоутворення, розвиток валютного ринку та проведення перетворень в інших секторах економіки дозволяють очікувати зниження такої сезонності.

"Традиційні осінні фактори вже відіграють значно меншу роль. Приміром, "Нафтогаз" має достатній обсяг валютних надходжень і не тисне на валютний ринок із разовими великими купівлями. Міністерство фінансів відшкодовує бізнесу ПДВ більш-менш рівномірно. Крім того, осінь - це час надходжень валютної виручки від експорту нового врожаю", - додав Чурій.

Також він підкреслив, що Нацбанк продовжує бути присутнім на валютному ринку, щоб згладжувати надмірні коливання курсу під впливом ситуативних факторів.

Нагадаємо, 14 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,08-26,11 гривні за долар, а вже об 11:00 підросли до 26,14-26,17 гривні за долар.

Як відомо, Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 вересня на 6 копійок та встановив його на рівні 26,07 гривні за долар.