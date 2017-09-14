Верховний Суд відмовив "Газпрому" у оскарженні 172 мільярдів штрафу

Верховний суд України не прийняв до провадження заяву "Газпрому" про перегляд ухвали Вищого господарського суду про накладення штрафу Антимонопольним комітетом України на російську компанію.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Обговоривши доводи заяви та дослідивши додані до нього матеріали, колегія суддів вважає, що подана заява не обґрунтована доданими до неї доказами. Відповідно до статті 11121 Господарського процесуального кодексу України Верховний суд України відмовляє в допуску справи до провадження, якщо подана заява є необгрунтованою" , - йдеться в ухвалі ВСУ.

Як повідомлялося, у серпні російська компанія "Газпром" звернулася до Верховного Суду України із заявою про перегляд рішення Вищого господарського суду, яким той відхилив касаційну скаргу компанії на рішення щодо стягнення з неї штрафу в загальному розмірі 172 мільярда гривень.

В рамках примусового стягнення боргу за цим рішенням суду Державна виконавча служба вдалася до арешту 40,2% акцій ПрАТ "Газтранзит" (Київ), які належать "Газпрому".

Було заарештовано 79,877 млн ​​гривень дивідендів, що підлягають сплаті "Газпрому" від участі в ПрАТ "Газтранзит", а також корпоративні права та майно ТОВ "Газпром збут Україна".

Пізніше "Газпром" домігся скасування списання 79,9 млн гривень дивідендів від "Газтранзиту".

Судові тяжби з приводу примусового стягнення боргу тривають.

Як відомо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму в розмірі 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу.

Спочатку "Газпром" намагався безуспішно домогтися скасування рішення АМКУ через суди, але його позов так і не був прийнятий.

5 жовтня 2016 року АМКУ звернувся до суду з вимогою стягнути з "Газпрому" штраф і пеню в сумарному розмірі близько 172 млрд гривень.

У грудні 2016 року АМКУ виграв суд, це ж рішення було підтверджено апеляційною та касаційною інстанціями.