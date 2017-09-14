"Південмаш" замовив росіянам алюміній, удвічі дорожчий від цін у Росії - ЗМІ

ДП "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" уклало угоду з "Промислове забезпечення "Альфа-Металл" (Росія) про закупівлю алюмініюпо завищеним цінам.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця 2019 року поставлять на умовах "EXW Москва", тобто без доставки і розмитнення 210 тонн алюмінієвого прокату різного сортаменту в середньому по 1 119 руб, або 508 грн за кілограм.

Крім того, держпідприємство отримає 1,5 тонн біметалевих плит у середньому по 6 667 руб, або 3 029 грн за кілограм.

Оскільки договори не були оприлюднені, детальні характеристики товару невідомі.

Улітку російські заводи купували невеликі партії біметалевих листів цієї марки удвічі дешевше: "Центр судноремонту "Звьоздочка" – по 3 250 руб, або 1 477 грн/кг, "Міасський машинобудівний завод" – по 3 318 руб, або 1 508 грн/кг.

За даними індексу "Infogeo.ru", у травні в Росії алюмінієвий прокат продавали по 212-431 руб/кг, що відповідає 96-196 грн/кг. Це щонайменше у 2,5 рази дешевше від нинішньої середньої закупівельної ціни українського заводу.

У липні 2016 року "Південмаш" замовляв різний алюмінієвий прокат іншому російському постачальнику по 258-300 грн/кг, що у півтора-два рази дешевше.

За даними російського реєстру, засновниками фірми "ПЗ "Альфа-Металл", яка вперше отримала державний підряд в Україні, вказані Дмитро Борунов і директор Сергій Горячев.

Нагадаємо, 26-29 липня 2016 року перед переходом тендерної системи України на "Прозорро" завод "Південмаш" уклав контрактів щонайменше на 6,15 млрд грн. Тоді більшість замовлень припала на російські компанії.

"Південмаш" входить до сфери управління Державного космічного агентства України. Нещодавно за результатами конкурсу його очолив Павло Дегтяренко, який до того був гендиректором ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля".

Його попередником у ДКАУ був Любомир Сабадош, помічник колишнього члена Колегії ДКАУ нардепа Андрія Тетерука ("Народний фронт"). Нині у цю Колегію входять нардепи Іван Вінник і Віктор Кривенко (обидва – "Блок Петра Порошенка").

Нагадаємо, 17 листопада 2016 року Верховна Рада в цілому прийняла закон, яким списала заборгованість "Південмашу" розміром 400 мільйонів гривень.