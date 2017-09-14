Порт "Южний" планує побудувати новий термінал для вугілля

Морський торговельний порт "Южний" має намір побудувати новий термінал для імпорту вугілля з-за кордону.

Про це йдеться в повідомленні порту.

За словами в.о. директора підприємства Віталія Жуковського, майбутній термінал призначений для механізованого розвантаження сипучих вантажів, а саме - коксівного і енергетичного вугілля з-за кордону.

Новий термінал буде сприяти збільшенню вантажообігу, підвищенню швидкості обробки суден і відвантаження вугілля вагонами.

"У вересні "Южний" планує прийняти для різних вантажовласників 6 суден з енергетичним і коксівним вугіллям, загальним обсягом понад 530 тис. тонн. Всі причали і склади підприємства будуть задіяні в прийомі палива для українських ТЕС і металургійних комбінатів" - заявив в.о. директора.

"З початку 2017 року енергетикам вже відправлено 294 тис. тонн антрациту і металургам - близько 1 млн тонн коксівного вугілля. Зростання кількості імпортних вантажів змушує нас оперативно вирішувати питання будівництва нового терміналу ", - сказав Жуковський.

Він додав, що реалізувати такий проект можливо спільно з інвесторами.

"Ми сьогодні відкриті для обговорення і співпраці в форматі державно-приватного партнерства. Підприємство і в подальшому буде виконувати свою стратегічну функцію в забезпеченні енергетичної незалежності України", - зазначив Жуковський.

Нагадаємо, у порту Южний вперше за п'ять років відвантажили нафту.

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Економічна правда