"Укрпошта" запустила чат-бот в месенджері Telegram
"Укрпошта" запустила чат-бот в одному з найпопулярніших месенджерів - Telegram.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Можливості чат-бота включають в себе пошук і відстеження відправлення за номером, повідомлення про зміну статусу посилки, пошук відділення і його геолокації за індексом і ознайомлення клієнтів з базовими тарифами компанії.
В майбутньому функціонал чат-бота буде розширюватися для того, щоб якісно відповідати на запити користувачів.
Зокрема, будуть поповнюватися мовні модулі і доданий тарифний калькулятор для того, щоб бот міг розрахувати вартість клієнтського відправлення.
Найближчим часом чат-боти будуть запущені на інших платформах - Messenger від Facebook і Viber.
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Економічна правда
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