"Укрпошта" запустила чат-бот в месенджері Telegram

"Укрпошта" запустила чат-бот в одному з найпопулярніших месенджерів - Telegram.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Можливості чат-бота включають в себе пошук і відстеження відправлення за номером, повідомлення про зміну статусу посилки, пошук відділення і його геолокації за індексом і ознайомлення клієнтів з базовими тарифами компанії.

В майбутньому функціонал чат-бота буде розширюватися для того, щоб якісно відповідати на запити користувачів.

Зокрема, будуть поповнюватися мовні модулі і доданий тарифний калькулятор для того, щоб бот міг розрахувати вартість клієнтського відправлення.

Найближчим часом чат-боти будуть запущені на інших платформах - Messenger від Facebook і Viber.

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Економічна правда