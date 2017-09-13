СБУ "взяла" топ-чиновника УЗ, який вимагав 300 тисяч доларів за посаду

Співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання хабара першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю "Укразалізниці" Джакелі Вахтанга.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

"Декілька годин тому, оперативниками СБ України затримано на гарячому першого заступника начальника департаменту аудиту та контролю ПАТ "Українська залізниця" Джакелі Вахтанга, під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 70 тисяч долларів за вирішення питання щодо призначення на одну з керівних посад в УЗ", - написав він.

"При цьому, за вирішення зазначеного питання Джакелі планував отримати неправомірну вигоду у розмірі 300 тисяч доларів", - додав він.

Як відомо, поляк Джакелі Вахтанг був призначений першим заступником начальника Департаменту аудиту та контролю "Укрзалізниці" у травні.

Детальніше про "таємничого" поляка, як його називають у ЗМІ, читайте за посиланням.

Економічна правда