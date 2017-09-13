АМКУ пропонує Кабміну змінити методику розрахунку ціни на газ

Антимонопольний комітет пропонує Кабінету міністрів змінити діючу методику розрахунку ціни на газ з прив'язкою до його вартості на хабі NCG в Німеччині, що є частиною реформи газового ринку в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.

Замість цього відомство пропонує розглянути можливість впровадження методики визначення ціни газу на внутрішньому ринку на рівні середнього значення його вартості у газодобувних підприємств України без додаткових транспортних витрат, тарифу на вхід в ГТС на обсяги газу, видобутого в Україні, а не рівня імпортного паритету.

Комітет звернувся до уряду ще з цілою низкою пропозицій щодо врегулювання проблемної ситуації на ринку природного газу.

АМКУ відзначає, що моніторинг ринку природного газу встановив, що Нафтогаз почав направляти теплопостачальним підприємствам проекти договорів на поставку газу без офіційно оприлюдненої Кабінетом міністрів ціни.

При цьому Нафтогаз застосував ціну, визначену за станом на 1 квітня 2017 року, фіксуючи одночасно у всіх договорах зобов'язання для підприємств ТКЕ прийняти нову ціну, як обов'язкову, у разі визначення урядом іншої ціни.

На думку комітету, такий підхід з боку Нафтогазу може призвести до ущемлення інтересів теплопостачальних підприємств і містити ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, створювати передумови для формування монопольно високих цін на газ, так і на теплову енергію.

Це, на думку комітету, може привести до збільшення тарифів для кінцевих споживачів.

У зв'язку з цим АМКУ звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією доручити Міненерго якнайшвидше оприлюднити інформацію про ціну природного газу на власному офіційному сайті.

Міненерго було зобов'язане оприлюднити цю ціну до 1 липня згідно з постановою Кабміну від 22 березня 2017 року №187, але так і не зробило цього.

Також АМКУ пропонує розглянути можливість внесення змін до діючого законодавства щодо надання виробникам теплової енергії права вільно вибирати постачальників природного газу шляхом укладення з ними прямих договорів, в якості альтернативи Нафтогазу.

Нагадаємо, уряд ввів єдину ціну на газ для населення, скасувавши пільгові категорії, і підвищив більш ніж в два рази вартість блакитного палива для підприємств комунальної теплоенергетики.

Рішення Кабміну було продиктовано необхідністю реформувати газовий ринок зробивши продаж газу населенню і ТКЕ прибутковим.

Газові ціни для цих категорій розраховані з прогнозних спотових котирувань на хабі NCG в Німеччині і враховують витрати на транспортування газу до західного кордону України (за тарифами європейських операторів ГТС) і до кінцевого споживача (за тарифами української ГТС).

Економічна правда