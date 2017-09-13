В Україні рейдери захопили до 3 тисяч гектарів землі - Кубів

Від одного до трьох тисяч гектарів землі в Україні були захоплені рейдерами.

Про це на засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Слідчими підрозділами Національної поліції розслідується 44 кримінальні справи по даній категорії, але це ще мало тому, що випадків набагато більше. В той же час ми оцінили сегмент жертв рейдерів - це від тисячі до трьох тисяч гектарів землі, які захоплюються" , - заявив Кубів.

За його словами, для вирішення проблеми повинна розвиватися співпраця з громадськістю та включення її представників до складу оперативних штабів, які протидіють рейдерським захопленням.

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Економічна правда