В Україні рейдери захопили до 3 тисяч гектарів землі - Кубів
Від одного до трьох тисяч гектарів землі в Україні були захоплені рейдерами.
Про це на засіданні уряду заявив віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.
"Слідчими підрозділами Національної поліції розслідується 44 кримінальні справи по даній категорії, але це ще мало тому, що випадків набагато більше. В той же час ми оцінили сегмент жертв рейдерів - це від тисячі до трьох тисяч гектарів землі, які захоплюються" , - заявив Кубів.
За його словами, для вирішення проблеми повинна розвиватися співпраця з громадськістю та включення її представників до складу оперативних штабів, які протидіють рейдерським захопленням.
Читайте також: Хто очолює аграрне рейдерство в Україні?
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.