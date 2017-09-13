Кабмін затвердив фінплан "Укрзалізниці". Вантажні тарифи підвищать на 23%

Кабінет міністрів затвердив консолідований фінансовий план ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік з показником чистого прибутку в обсязі 62,9 мільйона гривень, що передбачає підвищення тарифів на вантажні перевезення на 22,5% з жовтня.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 13 вересня.

Раніше "Укрзалізниця" оприлюднила доопрацьований проект консолідованого фінансового плану товариства на 2017 рік, згідно з яким чистий прибуток за підсумками року планувався в розмірі 59,8 млн грн, тоді як до цього такий показник планувався на рівні 1,2 млрд грн.

У компанії пояснювали зниження прибутку відмовою Мінінфраструктури узгодити підвищення тарифів на перевезення вантажів з червня. В останній редакції фінплану, планова індексація тарифів на 22,5% перенесена на жовтень 2017 року.

Відповідно до фінансового плану та пояснювальної записки до нього, доходи від діяльності товариства заплановані в сумі 80,58 млрд грн, що менше в порівнянні з попереднім проектом на 2,3 млрд грн.

Чистий дохід від перевезення вантажів, пасажирів і допоміжного виробництва запланований на рівні більше 76 млрд грн (раніше планувалося 82,9 млрд грн).

Витрати від діяльності "Укрзалізниці" на 2017 рік заплановані в сумі 80,51 млрд грн і зменшені в порівнянні з попереднім проектом на 1,2 млрд грн.

Проектом плану на 2017 рік передбачається освоєння капітальних інвестицій на суму 16 млрд грн, що на 6,7 млрд грн менше попереднього проекту.

Відповідно до фінплану, у 2017 році ПАТ "Укрзалізниця" заплатить податків і зборів до бюджету майже 17 млрд грн.

Скоригований планований EBITDA становитиме 18,298 млрд грн (раніше планувалося 23,4 млрд грн), рентабельність EBITDA - 24%.

"Укрзалізниця" має намір у 2017 році перевезти 348,4 млн т вантажів, що на 1,4% більше, ніж за 2016 рік. Доходи від перевезення вантажів прогнозуються в розмірі 62,85 млрд грн що на 13,4% більше, ніж у 2016 році.

Крім того, "Укрзалізниця" планує у 2017 році перевезти 202,8 млн пасажирів, що на 2% менше, ніж у 2016 році. У міжнародному сполученні пасажирооборот прогнозується на рівні 1,1 млрд пас-км, що менше звіту 2016 року на 12,7%.

У внутрішньодержавному прямому і місцевому сполученні пасажирооборот прогнозується на рівні 20,301 млрд пас-км, що на 1,5% менше, ніж в 2016 році.

Проектом фінансового плану не передбачено проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів в межах України у 2017 році.

ПАТ "Укрзалізниця" є основним перевізником вантажів і пасажирів, становить 81,7% від загального вантажопотоку (без урахування трубопровідного) і 36,1% пасажиропотоку в країні. Експлуатаційна довжина залізничних колій становить 19,8 тис км, більш 47,2% ліній електрифіковані.

Економічна правда