Кабмін визначився з керівником Укрспирту

Кабінет Міністрів призначив Юрія Лучечка новим тимчасово виконуючим обов'язки директора державного підприємства "Укрспирт".

Відповідне розпорядження Кабінету Міністрів від 6 вересня 2017 року опубліковане на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства щодо тимчасового покладення виконання обов’язків директора Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" на радника директора зазначеного підприємства Лучечка Юрія Михайловича", - йдеться у постанові.

Раніше Лучечко також займав посаду заступника голови об'єднаної профспілкової організації ДП "Укрспирт".

Останнім часом держпідприємством керував заступник директора Олександр Альохін.

Нагадаємо, 21 серпня 260 співробітників Державної фіскальної служби провели обшуки на 27 спиртзаводах та вилучили 1416 тонн спиртовмісної продукції.

Як повідомлялося, 30 травня у Києві з автомобіля "Ауді" застрелили Віктора Панкова, який у 2014 році очолював "Укрспирт", а на момент смерті був радником чи помічником чинного директора цього держпідприємства.

Економічна правда