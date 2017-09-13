Нацбанк послабив курс гривні

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 вересня на 1 копійre та встановив його на рівні 26,01 гривні за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,04 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5436 гривні.

Економічна правда