"Укрзалізниця" інвестує 4 мільярди доларів в оновлення рухомого складу

Стратегія розвитку УЗ до 2021 року передбачає 5,9 мільярда доларів капітальних інвестицій, в тому числі близько 4 мільярдів - на оновлення рухомого складу.

Про це заявив в. о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба компанії.

"Ми бачимо зв'язок обсягів перевезень і стану парку рухомого складу, тому очевидно, що його необхідно інтенсивно оновлювати, оскільки без цього наслідки будуть відчутні на транспортному ринку вже в найближчі 5-7 років", - сказав він.

"Інвестиції для оновлення залізничного рухомого складу та інфраструктури необхідні на рівні близько 1 млрд доларів на рік. Згідно із стратегією розвитку Укрзалізниці до 2021 року включно плануємо 5,9 млрд доларів капітальних інвестицій, з яких близько 4 млрд - на оновлення рухомого складу, зокрема модернізацію і придбання нового", - розповів глава компанії.

Він також зазначив, що пріоритетним завданням буде і оновлення залізничної інфраструктури, однак для цього необхідно залучати додаткові фінансові ресурси, оскільки Укрзалізниця - державна монополія.

Також Кравцов акцентував увагу на необхідності переходу на середньостроковий період фінансового планування, принаймні - трирічний.

Кравцов повідомив, що Укрзалізниця буде впроваджувати нову систему тарифоутворення, зокрема механізм довгострокової індексації тарифів на вантажні перевезення на підставі індексу цін виробників промислової продукції.

Раніше Кравцов заявляв, що збитки УЗ від пасажирських перевезень у 2017 році перевищать 11 млрд грн.

Економічна правда