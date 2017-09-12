НБУ не вижене "1+1" з офісу - прес-служба

Національний банк заявляє, що не вимагав від орендодавця виселити телерадіокомпанію "Студія 1+1" із приміщення в Києві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби банку.

"Національний банк не звертався ні до орендаря ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1", ні до орендодавця ТОВ "Поділ Нерухомість" з вимогою звільнити приміщення на вул. Кирилівській, 23", - повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначено, що НБУ розцінює поширення цієї інформації як спробу вплинути на рішення Національного банку в частині погашення кредиту, майновим поручителем за яким є ТОВ "Поділ Нерухомість ".

Ця будівля належить ТОВ "Поділ Нерухомість", у ньому розташований медіахолдинг "1+1 Media" і телеканал ТЕТ.

Розслідуванням установлено, що в травні 2014 року Національний банк і "Поділ Нерухомість" уклали іпотечний договір із забезпечення вимог НБУ як іпотекотримач за договором рефінансування від 3 березня 2009 року.

Предметом іпотеки за зазначеним договором виступила зазначена будівля.

Під час розслідування за фактом зловживання службовим становищем і заволодіння посадовими особами Приватбанку чужим майном, слідством призначена комплексно-комісійна оціночно-будівельна, оціночно-земельна й товарознавча експертиза зазначеної будівлі.

Для проведення огляду будівлі, слідство клопотало про організацію безперешкодного доступу до об'єкта й належні умови роботи під час огляду.

Як повідомлялося, 28 серпня Печерський районний суд Києва дозволив слідчому Генеральної прокуратури провести огляд будівлі в Києві на вулиці Кирилівська, 23, де розташовано холдинг "1+1 Media" у справі про розкрадання коштів у Приватбанку.

10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Економічна правда