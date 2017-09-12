Підвищення мінімальної зарплати не спровокує інфляцію - НБУ

Передбачене проектом державного бюджету на 2018 рік підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати до 3 723 гривень не спровокує прискорення інфляції.

Про це розповіла заступниця глави Національного банку України Катерина Рожкова, передає Liga.net.

"Підвищення мінімальної заробітної плати в тих межах, які озвучив Мінфін, не створить істотного тиску на наші прогнози і на інфляцію", - сказала Рожкова.

Вона нагадала, що підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3,2 тис. грн не мало істотного впливу на показник інфляції.

Заступниця голови НБУ повідомила також, що прискорення інфляції в серпні в річному вираженні пов'язано з тимчасовими сезонними, а не фундаментальними факторами.

Як повідомлялося, в проекті державного бюджету закладене підвищення з 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3 723 гривень, прожиткового мінімуму до 1 700 гривень.

Нагадаємо, за даними Держстату споживчі ціни в Україні в серпні 2017 року порівняно з липнем знизилися на 0,1%, проте річна інфляція (до серпня минулого року) становила 16,2%.

У травні Кабінет міністрів погіршив прогноз інфляції з 8,1% до 11,2% в 2017 році.