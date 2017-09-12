Суд заарештував зерновий термінал Коломойського в Одеській області
Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".
Про це свідчить рішення суду від 7 вересня.
Як повідомляється, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку".
Згідно з матеріалами справи 1 серпня вказане майно було визнано речовим доказом у справі.
На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту для недопущення його відчуження.
Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.
Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.
21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.
Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.
Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.
Читайте також: Тіні Приватбанку. Що Коломойський наобіцяв Кабміну та НБУ і не виконав
Рекомендуємо почитати: "З таким настроєм слона не продати". Чи домовиться Коломойський з державою щодо кредитів Приватбанку
Економічна правда
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.