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Суд заарештував зерновий термінал Коломойського в Одеській області

Вівторок, 12 вересня 2017, 17:45

Печерський райсуд Києва заарештував зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області, що належить компанії "Агротермінал Логістик".

Про це свідчить рішення суду від 7 вересня.

Як повідомляється, суд задовольнив клопотання Генпрокуратури в рамках кримінального провадження щодо 19 млрд гривень рефінансування НБУ для "Приватбанку".

Згідно з матеріалами справи 1 серпня вказане майно було визнано речовим доказом у справі.

На думку слідства, майно могли придбати в результаті вчинення кримінального злочину. Тому прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту для недопущення його відчуження.

Кінцевим бенефіціаром "Агротермінал Логістик" є Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Економічна правда

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