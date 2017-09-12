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Гривня на міжбанку незначно знизилась

Вівторок, 12 вересня 2017, 17:20

12 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,04-26,06 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,04-26,06 гривні;

Євро - 31,10-31,13 гривні;

Російський рубль - 0,4525-0,4532 гривні.

Нагадаємо, 12 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:20 встановилися на рівні 26-26,02 гривні за долар.

Економічна правда

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