Гривня на міжбанку незначно знизилась
Вівторок, 12 вересня 2017, 17:20
12 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,04-26,06 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,04-26,06 гривні;
Євро - 31,10-31,13 гривні;
Російський рубль - 0,4525-0,4532 гривні.
Нагадаємо, 12 вересня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:20 встановилися на рівні 26-26,02 гривні за долар.
Економічна правда
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