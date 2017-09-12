Wizz Air вирішила частіше літати зі Львова до Вроцлава

Лоукостер Wizz Air має намір з червня 2018 року збільшити число польотів на лінії Львів-Вроцлав до чотирьох рейсів на тиждень.

Про це повідомляє avianews.com.

У продаж квитки на додаткову частоту надійдуть в найближчі кілька тижнів.

"Підкреслюючи свою прихильність регіону, Wizz Air радий продовжувати свою продуктивну співпрацю з Міжнародним аеропортом Львів ім. Данила Галицького і пропонувати ще більше нових можливостей в майбутньому", - заявили у Wizz Air.

Рейс Львів-Вроцлав лоукостер запустив 13 квітня 2017 року, повернувшись до Львова після дворічної перерви в польотах.

Зараз рейси за цим маршрутом виконуються двічі на тиждень. З 21 вересня додасться третя частота по середах.

На даний момент Wizz Air також виконує рейси зі Львова до Берліна.

Нагадаємо, Wizz Air оголосив про скасування плати за ручну поклажу на рейсах, які будуть виконуватися з 29 жовтня 2017 року.

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