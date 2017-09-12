На посаду заступника голови МінАПК претендує прихильник мораторію на землю

Головним кандидатом на посаду заступника міністра аграрної політики і продовольства є віце-президент Асоціації фермерів і землевласників Віктор Шеремета.

Декларація про доходи кандидата на посаду заступника міністра з питань фермерства Шеремети була опублікована на сайті НАЗК 11 вересня.

За інформацією видання agropolit.com кандидатуру Шеремети "лобіює людина, наближена до прем'єр-міністра Гройсмана".

Сам Шеремета в коментарі, який він надав виданню 7 вересня, визнав, що йому пропонували цю посаду, але поки не може відповісти на питання, чи готовий йти працювати в міністерство.

"Я людина зайнята, у мене своє господарство. Близько місяця тому була пропозиція від Мартинюка (Максим Мартинюк - перший заступник міністра аграрної політики і продовольства - ред) йти заступником, але я погодився радником. Але питання відкрите", - сказав він.

На питання, чи готовий він обійняти посаду в разі обрання, Шеремета відповів: "Зараз я знаю тільки те, що потрібно працювати (сміється)".

Шеремета - власник фермерського господарства "Геркулес", яке знаходиться в Київській області і займається вирощуванням зернових культур. Згідно з декларацією, у власності у Віктора Шеремети і його дружини Катерини знаходиться 13 земельних ділянок загальною площею понад 29 гектар.

Крім того, на сьогоднішній день Шеремета обіймає посаду віце-президента Асоціації фермерів і приватних землевласників України.

Асоціація виступає проти скасування мораторію на продаж землі в Україні найближчим часом.

"Тільки за умови прийняття державної програми і реалізації сімейного фермерства, зміни аграрної політики від олігархічної до фермерської, усунення корупції, рейдерства, формування справедливої ​​судової влади, можна розглядати ринок землі тільки через 5 років", - сказано у зверненні.

Заяви президента Асоціації Івана Томича про підтримку заборони продажу землі сільськогосподарського призначення публікує офіційний сайт партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Як відомо, партія "Батьківщина" є противником скасування мораторію на продаж землі.

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Олександр Колесніченко, ЕП