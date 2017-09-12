Екс-голова Держгеонадр заявляє, що його побили

Наприкінці минулого тижня у столиці побили екс-очільника Державної служби геології та надр України Миколу Бояркіна.

Про це він розказав Укрінформу.

"Щодо мого здоров'я. Виглядаю жахливо, бо ж через розсічене обличчя та брови маю величезну гематому. Дякую, що зберегли хоч очі. А так, думаю, ніхто б мене і не впізнав зараз. Відповідна заява у райвідділі, сподіваюсь, поліцейським вдасться знайти негідників та замовників", - зазначив він.

На думку Бояркіна, справа має характер замовності, оскільки нападники були зі зброєю, а саме - з пістолетом та ножем. Але при побитті жодних особистих речей не викрали.

"Не думав, що в 21 столітті ще практикують такі розправи. Це був явно не грабіж, бо гроші та мобільний телефон залишили при мені. Нічого не взяли", - зазначив він.

Як повідомлялося, Бояркін працював т.в.о. голови Держгеонадр з 2015 року до 25 травня поточного року. У травні зі скандалом були призначені нові керівники Держгеонадр - перший заступник голови Микола Фощій та заступник голови Олег Кирилюк (останній також виконує обов'язки голови Держгеонадр).

Вказані керівники були призначені попри рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який, зокрема, визнав незаконним конкурс на посади заступника та першого заступника голови Державної служби геології та надр України та зобов’язав провести його повторно.

Зазначається, що у травні Бояркін повернувся на посаду, яку обіймав до його призначення т.в.о. голови Держгеонадр, а саме – в Департамент організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Держгеонадр.