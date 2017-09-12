Китайці вперше виграли трубний тендер УГВ на 53 мільйони

ПАТ "Укргазвидобування" 5 вересня за результатами тендеру замовило компанії "Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd" (Китай) бурильних труб на 1,67 млн доларів, або 52,65 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця року поставлять сім видів бурильних обважнених труб, виготовлених цьогоріч зі сталі AISI 4145Н. Ціни різняться в межах 1 413-1 938 долара, або 37-51 тис гривень за штуку.

Через наявність потовщень, муфт, різей і ніпелів вирахувати ціну за тонну по формулі неможливо. Гарантійний строк становить рік.

Ціна угоди на 29% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 74,32 млн гривень.

Конкурентами були "USA Denimex Inc." (США) і "Thyssenkrupp Materials Trading EMEA Gmbh"(Німеччина), ТОВ "Торгіндустрія", які не знижували цін, а також ДочП "Завод обважнених бурильних та ведучих труб".

Останнє скаржилось у конфліктну комісію "Укргазвидобування" на технічні невідповідності, нібито наявні у переможця, і пропонувало поставити товар на два відсотки дешевше – за 51,65 млн гривень.

Але скаргу не задовольнили, бо "пропозиція "Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd" надана в оригіналі, відповідає встановленим критеріям кваліфікації та технічним вимогам".

"Jiangsu Elite Petroleum Technology Co., Ltd" – це перша китайська фірма, яка виграла тендер "Укргазвидобування" на поставку труб.

Власником є Dai Aijun, а контактною особою у "Прозорро" – Віталій Свічкарь. Він володіє полтавським ТОВ "НВП Горизонт" та є співзасновником ТОВ "БСК Промбуд" і ТОВ "Світло Трейд".

За даними "Українських новин", Свічкарь очолює правління "Джиангсу еліт петролеум технолоджи Україна". Він повідомив агентству, що спеціалісти "Укргазвидобування" виїжджали на завод у Китай для вивчення виробництва.