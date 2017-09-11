НБУ почав зміцнювати офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 вересня на 7 копійок та встановив його на рівні 26 гривень за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,2 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5494 гривні.

Нагадаємо, 11 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,00-26,02 гривні за долар.

Економічна правда