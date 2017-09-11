Всі розділи
Укр / Рус

НБУ почав зміцнювати офіційний курс гривні

Понеділок, 11 вересня 2017, 20:49

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 вересня на 7 копійок та встановив його на рівні 26 гривень за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,2 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5494 гривні.

Нагадаємо, 11 вересня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,00-26,02 гривні за долар.

Економічна правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

НБУ гривня
Матеріали за темою
Рибалка хоче прискорити призначення глави НБУ 11 вересня 2017, 13:30
Нацбанк послабив курс гривні 11 вересня 2017, 09:45
НБУ змінив голову департаменту, що відповідає за "рефінанс" 9 вересня 2017, 17:45
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті